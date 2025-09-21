［J１第30節］横浜FM ２−０ 福岡／９月20日／日産スタジアム残留へ望みを繋ぐ１勝だ。９月20日に行なわれたJ１第30節で、17位の横浜F・マリノスは12位のアビスパ福岡とホームで対戦し、２−０で勝利した。この一戦で、16分に勝敗を大きく左右するといっても過言ではない好セーブを見せたのが、GK朴一圭だ。自陣左サイドの深い位置。井上健太が福岡の名古新太郎のスライディングタックルでボールをロストすると、流れたボ