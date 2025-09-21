21日午前5時34分ごろ、鹿児島県十島村で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.8と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝諏訪之瀬島（鹿児島）▽震度1＝中之島（鹿児島）など