特集「キャッチ」です。子どもから大人まで世代を問わず、地元の人たちに親しまれている駄菓子屋 兼 居酒屋が福岡市にあります。8年前に息子のために作ったお店は、店主の思いであふれていました。 細い路地裏にある1軒の店 福岡市中央区小笹の細い路地裏にある1軒のお店「ポーポー軒」です。■子ども「せーの！」「よし！」昼は子どもたちの放課後の「遊び場」。夜はお酒を飲みながら語らい合う大人たちの