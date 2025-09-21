日本のコンテンツビジネスの市場規模は3兆円を突破したといわれ、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など、政府は様々な分野を基幹産業として成長させようと意気込んでいる。しかし、懸念されるのが生成AIの進化である。クリエイターの仕事を奪うと言われるだけでなく、クリエイターが生み出したものを無断で使用、さらには悪用される可能性が指摘されている。【問題提起】“声は商売道具。勝手に使うな”「NO MORE 無断生成AI」を訴え