近年、急速に普及した生成AI。仕事の在り方、社会の仕組みを一変させる革新的な技術として期待が高まっており、政府はその利活用を推進している。その一方で、俳優、ミュージシャン、漫画家、アニメーターなど、クリエイターの間では生成AIの急速な普及に対し、懸念を示す人たちも少なくない。【問題提起】“声は商売道具。勝手に使うな”「NO MORE 無断生成AI」を訴える声優たちの姿特に、生成AIを問題視する声が高まっている