草双紙がはじまって以来のヒット天明8年（1788）正月、日本橋通油町の耕書堂の店先に、朋誠堂喜三二作の黄表紙『文武二道万石通』が並んだ。源頼朝が重臣の畠山重忠に命じ、武士たちを文武に秀でた者と、どうにもならない「ぬらくら武士」に選り分けさせ、「ぬらくら」を改心させるという内容だった。ちなみに「万石通」とは、玄米と籾とを選り分けるための道具のことだ。