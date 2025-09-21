※2025年6月撮影トップ画像は、南千住駅からグルグル歩いてようやくたどり着いた「土手通り」。吉原方面に歩いていたら路傍に「台東区立一葉記念館はこの先」という案内を発見。そちらに歩きました。それが思ったよりも遠かった。（笑）でも「一葉煎餅」のお店もあって流石に樋口一葉の住んだ場所だと感じました。※2025年6月撮影「土手通り」の案内看板から400メートル程で、「一葉記念公園」に着きました。隣に「台東区立一葉記