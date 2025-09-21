シーライオン7のフロントビュー（鹿児島・薩摩半島南端の山川地熱発電所にて筆者撮影）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]販売拠点を増やして日本で強気の姿勢を崩さないBYD2023年1月に中国企業として初めて日本の乗用車市場への進出を果たしたものの、苦戦が続いているBYDオート（以下BYD）。今年（2025年）1〜8月の販売台数は2175台。前年の同じ期間と比べると35.1％の大幅増だ