３歳牡馬「三冠」の最終戦、ＧＩ菊花賞（10月26日／京都・芝3000ｍ）のステップレースとなるＧII神戸新聞杯（阪神・芝2400ｍ）が９月21日に行なわれる。過去の勝ち馬を見てみると、ここ10年だけでもメイショウタバル、ジャスティンパレス、コントレイル、サートゥルナーリア、ワグネリアン、レイデオロ、サトノダイヤモンドと、ＧＩ馬や、のちのＧＩ馬の名前がズラリ。それゆえ、堅い一戦といった印象が強いが、決してそんなこ