フィリピンのカヤFCの監督、星出悠（48歳）は、フィリピンでのサッカー活動15年目になる。選手から指導者へ。その国に長く居続けるのには理由があるのだろう。フィリピンはとにかく活気がある。子どもや若者が町に溢れ、国民の平均年齢は24歳と若い。毎年５％を超える経済成長をしていて、当然の如く給与も上昇する。人々が精力的にお金を使って経済が回り、将来的な爆発力を秘めている。日本とは逆のベクトルにある国だ。星