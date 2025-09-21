1992年の刊行以来、累計500万部を超える大人気小説「タクミくんシリーズ」がついに初の連続ドラマ化。主人公の葉山託生（通称：タクミ）を演じるのは5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても注目されている塩崎太智。タクミの恋人・崎義一（通称：ギイ）を、ミュージカル『刀剣乱舞』の山姥切国広役や『ぽかぽか』などで知られる加藤大悟が演じる。塩崎と加藤に撮影の裏話や作品の見どころなどを聞いた。【写真】同