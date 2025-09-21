株式会社NEXERはこのほど、長期格安マンスリーレンタカーの「マンスリーゴー」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「レンタカーで一緒にドライブに行きたい女性芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 【調査結果】レンタカーで一緒にドライブに行きたい女性芸能人ベスト10 3位は「小芝風花」（44票）が入った。主な回答として「かわいいから」（20代・男性）、「た