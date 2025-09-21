◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子5000m決勝が20日に行われ、田中希実選手は15分07秒34の12位でフィニッシュ。「二度とないんじゃないかなというくらいの日本人のたくさんの皆さんに見に来ていただいて、本当に一生に一度の経験ができたと思います」と今大会を振り返りました。スローペースで4000mまで大集団のレース展開。徐々に前に上がると、ラスト1周前には7番手でつけ、世界の強豪選手たちと真っ向からスパ