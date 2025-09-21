元AKB48メンバーが体重10kgUPを告白。SNS用の写真を撮る時は頬骨の裏にテープを貼って顔痩せを狙うテクを明かした。【映像】体重10kg増の元国民的アイドル現在の姿9月19日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#3が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田