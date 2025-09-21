＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】力士と親方がまさかの「クラッシュ」実際の様子23歳の大学6冠“規格外力士”が衝撃の取組……対戦力士を土俵下に吹っ飛ばし、審判を務めた親方に激しくクラッシュ。その強い相撲で白星を収める姿にファンは「強すぎわろた」「2人まとめてやりおった」とざわついた。大学6冠の“規格外力士”とは、三段目二十六枚目・一意（木瀬）。昨年名古屋場所で幕下最下位格付