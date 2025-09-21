「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は３８秒０７の２組３着で２１日の決勝に進んだ。ガーナ、カナダ、オランダ、米国に次いで、全体では５番目のタイム。北京五輪４００メートルリレー銀メダリストの朝原宣治氏が分析した。◇◇強豪が結構失敗しているので、日本は決勝でチャンスといえる。ただ、タイム的にあまり速くないの