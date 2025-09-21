家族が出ていった一軒家に1人で暮らす49歳の会社員、美久子。姉が再婚を勧めてくる優秀な幼馴染み、光一（椎名桔平）と交際中ではあるけれど、なんとなく踏み切れないまま。そんな彼女のもとに、ある日アメリカ人バックパッカーのヴィンセントがやってくる。美久子の娘（すみれ）のおせっかいから、2人は「4つのルール」を決め、3ヵ月間限定でルームシェアすることに。言葉も通じなければ価値観も違う2人は、戸惑いと衝突を繰り返