JR東日本は、ふるさと納税サービス「JRE MALLふるさと納税」で、9月19日から22日までキャンペーンを実施する。JRE POINTを通常の5倍付与、さらにビューカードでの寄附では寄付額の最大7.5％相当のポイントが獲得できる。さらに、ビューカードの支払いで500ポイントを付与する。要エントリー。付与するポイントは通常ポイントで、付与時期は11月下旬頃を予定している。ポイントアップ分は後日適用され、寄附の際の付与予定ポイント