Jリーグは昨年度からJ1からJ3までのチーム数を20チームずつに変更。今後は秋春制へシーズン移行するなど、様々な改革が行われている。そうした中、日本の隣国である韓国でもプロリーグの改革を進める動きが活発化している。韓国プロサッカー連盟は18日、5日後の23日に『2025Kリーグ主要懸案公聴会』を開催すると発表した。同連盟の発表によると、この公聴会では「Kリーグの外国籍選手枠制度、Kリーグ1（韓国1部）のチーム数」など