肥満の増加に伴い、肥満から起こる病気が社会問題となっている昨今。スリーブ状胃切除術がますます注目されています。すでに保険適応となっており、これからも件数が増えていくことが予想されます。一体どんな手術なのか、手術の概要や効果、適応について解説します※画像はイメージです■スリーブ状胃切除術とは?スリーブ状胃切除術は、食事摂取量を制限するために胃を小さく形成する外科手術のひとつです。胃の外側に膨らんだ部