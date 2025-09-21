いい介護施設とダメな介護施設を見分けるポイントは何か。介護施設を運営する林直樹さんは「料金だけでなく、施設内の臭いや入所者の表情に注目してほしい。いい施設を見抜く4つのチェック項目があるので参考にしてほしい」という――。※本稿は、林直樹『介護現場から生まれた 認知症の人に伝わるすごいひと言』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／byryo