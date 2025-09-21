北広島市で2022年9月、生活困窮者向けのアパートに火をつけ、男女2人を死亡させたとして殺人などの罪に問われていた男性の裁判員裁判で、札幌地裁は2025年9月17日、男性に無罪判決を言い渡しました。殺人と放火の罪に問われていたのは、荻野正美被告70歳です。荻野被告は2022年9月、北広島市の生活困窮者向けのアパートの自室に火をつけ、管理人の男性と入居していた女性を殺害したとして起訴されていました。裁判では