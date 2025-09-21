前回の記事『欧米では“常識”なのに…なぜあなたの街に「何でも相談できる医者」がいないのか？日本医療が抱える「致命的欠陥」』では、ドラマ『19番目のカルテ』をきっかけに、超高齢社会の日本において、患者をまるごと診る「総合診療医」がいかに重要であるかをお話ししました。また、プライマリ・ケアを重視する世界の潮流の中で、専門医中心に発展してきた日本の医療が、現在、大きな転換点を迎えていることにも触れました。