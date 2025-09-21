◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 8x-7 ロッテ(20日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは、ロッテ相手にサヨナラ勝利を収めました。この日は初回から各回得点をあげ、4回終了時点で5点リードとした日本ハム。しかし5回以降はロッテ打線の反撃を浴び、4失策など守備の乱れも絡んで、7回に同点に追いつかれました。それでも9回、2アウトからドラフト5位ルーキー・山縣秀選手がフェンス直撃の2塁打で出塁。雄たけびをあげベンチを鼓