◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)中日は試合後、岡田俊哉投手の引退セレモニーを行いました。33歳の岡田投手は2009年ドラフト1位で智弁和歌山高から中日に入団。中日一筋プロ16年で354試合に登板、19勝24敗62ホールド19セーブの記録を残しました。この日の引退試合では先発登板し、村上宗隆選手から見逃し三振を奪い降板しました。セレモニーではこれまでの歩みやかつてのチームメイトなどからのビ