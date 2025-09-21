神奈川県警加賀町署は21日までに、路上で男性を押し倒して軽傷を負わせたとして、傷害の疑いで、広島県呉市幸町の海上自衛官葛西純貴容疑者（36）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は20日午後10時50分ごろ、横浜市中区真砂町2丁目の路上で、同市金沢区の無職男性（90）を突き飛ばして倒し、後頭部打撲のけがをさせた疑い。一緒にいた男性の親族（55）が取り押さえ、署員に引き渡した。署によると、葛西容疑者は任務で横浜市に来て