福岡ソフトバンクホークスで、同チームの主軸である柳田悠岐の「2世」とまで期待されながらも結果を残せず、2022年に戦力外を通告された真砂勇介さん（31歳）。前半記事『【柳田悠岐2世】の現在。「遊び半分」だった野球…現役生活とその後』では、プロ入りまでと現役中の喜びや苦労、そして戦力外通告後について語ってもらった。今回は、選手として野球を引退し、一般企業に入社して歩み始めたセカンドキャリアについて、引き続き