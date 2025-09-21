サーティワンの直近の業績は絶好調だ。運営元のB-R サーティワン アイスクリームが今年7月に発表した2025年1〜6月期決算によれば、売上高は前年同期比11.4%増の158億1700万円を記録。これで3年連続、過去最高売上を更新した形となった。また、純利益は前年同期比11.1%増の10億9100万円となったほか、国内全店舗での総小売売上高は317億円、1店舗当たりの平均売上高は3020万円と過去最高を更新している。まさに“過去最高”尽くめの