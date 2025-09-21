韓国の女性シンガーソングライター、ウ・ヘミさんがこの世を去って6年が経った。【写真】整形失敗でうつ病にも…突然この世を去った韓国女優ウ・ヘミさんは2019年9月21日、ソウル麻浦区望遠洞（マポグ・マンウォンドン）の自宅で亡くなった状態で発見された。31歳だった。ウ・ヘミさんは亡くなる2日前から連絡がつかず、21日当日は警察と知人によって発見された。所属事務所は当時、「（ウ・ヘミさんが）自宅で亡くなった。悲しい