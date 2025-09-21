国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！「パパだからこそできる家事時短」がある家事育児に奮闘する女性が多いなか、「自分にできることは……」と考えている男性のために日常のいろいろな「手間」を減らすアイテムやサービスを紹介します。