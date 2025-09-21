元TOKIOの松岡昌宏（48歳）、博多大吉（54歳）が、9月20日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“東京土産で一番喜ばれるもの”について語り、見解が一致した。番組は前回に引き続き、松岡と大吉が宮城・仙台を訪れ居酒屋をぶらり。今回はゲストなしのサシ飲みで、いろいろなことを語り合った。その中で、「仙台と言えば『萩の月』が有名ですが、地方の土産で一番好きなものは？