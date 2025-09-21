このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。自分自身の大切な人が命を左右する病気になったら…。考えたくないことですが、人間、いつ何が起こるか分かりませんよね。大切な人に残された時間が少ないと分かったら、身近な人間として自分は何ができるのか…闘病する相手にどんな言葉をかけたら少しでも気持ちが楽になるのが…後悔なく送るのは難しいことですが、それで