「余人をもって代え難い人物」だった千玄室・裏千家前家元は8月14日に102歳で亡くなるまで、現役として要職をこなし、国内外の茶会や講演で日本文化を発信してきた。「誰でも取り込む器の大きさと、特攻隊の生き残りとして国を思う保守的価値観で知られ、その人脈の広さと影響力の大きさは余人をもって代え難い」という茶道界重鎮の言葉は、一般国民にも受け入れられる。茶道と言えば白髪で端正な千玄室氏の顔が思い浮かんだ。「偉