◆米大リーグツインズ０―６ガーディアンズ＝第１試合＝（２０日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ガーディアンズが敵地でツインズとのダブルヘッダー第１試合に６―０で完封勝ちし、９連勝を飾った。地区首位タイガースは本拠でブレーブスに５―６で敗戦。１０日に「９・５」あった両軍のゲーム差が、これで「１・５」に最接近した。先発セコーニが７回２安打無失点。打っては主砲ラミレスが３０号本塁打