「リッター約50km」走るトヨタ車！「低燃費」が大きな魅力として語られるハイブリッドカーの中でも、特に優れた燃費性能によって注目を集めた一台が、2012年にトヨタが発表した「FT-Bh」です。現在でも最高水準といえる、1リッターあたり47.6km（欧州NEDC測定方法）という驚異的な燃費を誇ったFT-Bhとは、一体どのようなクルマだったのでしょうか。「リッター約50km」走るトヨタ車！【画像】超カッコイイ！ これが「リッター50km