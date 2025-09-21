ラウンド中、「飛ばさなくてもいいけれどある程度の距離を安全に運びたい」という場面は意外に多いですよね。たとえば、一般アマチュアだと１５０から１７０ヤードくらいで「ティーショットをミスしたあと」「短めのパー５の２打目」。飛距離が落ちてきたシニア世代などは「パーオンさせなくてもいい」という場面でのレイアップでも多用することがあります。 いろんな場面で便利に使えるいぶし銀のワザ