「ママを起こしにきたのに、あっけなく捕まっちゃって絶望してる」【写真】捕まったぽこちゃんのあっけにとられる顔をアップで見るそんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで話題を集めています。写っているのはシーズーの「ぽこ」ちゃん（3歳・男の子）。まだ布団に横になっているママの腕に抱き寄せられ、へそ天状態で呆然とする姿です。自慢のお耳の毛は枕の上でふんわりと広がり、「捕まっちゃった…」という雰囲気