＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良のため、スタート時間が30分遅れることが発表された。第1組は午前8時、最終組は9時40分にティオフする予定。【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました北海道では昨夜から未明にかけて、記録的大雨警報が度々発表され、一部地域では線状降水帯が発生