女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日朝、グループのオフィシャルサイトでも発表した。ファンクラブサイトでも先駆けて報告していた。1999年に広島で結成。今年は2005年のメジャーデビューから20年のアニバーサリーイヤーだった。このタイミングでの決断の理由について、関係者は取材に「仲良し3人組から走り続けてきただけに、一度それぞれの人生と向かい合って成長する時間になるのでは」とし