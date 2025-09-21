かつて、日本の近代化を牽引した「銀の馬車道・鉱石の道」。歴史の重みを感じながら自身の足でたどる旅のなかで、今回は兵庫県福崎町を訪れました。JR播但線「福崎駅」福崎駅の改札を出たらまずは、福崎町駅前観光交流センターへ。旅の相棒となる自転車をレンタルします。福崎町駅前観光交流センターさまざまな種類のなかから、電動アシスト付き自転車を選択駅の広場には、名物妖怪の「ガジロウ」の姿が。池から飛び出すユ