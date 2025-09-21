スポーツクライミングの第一線で活躍してきた杉本怜（３３）＝ＢａｓｅＣａｍｐ＝が、ＩＦＳＣクライミング世界選手権（２３〜２８日、韓国・ソウル）を最後に日本代表ユニホームを脱ぐ決意を固めた。種目はこれまで主戦場としてきたボルダー。五輪種目採用後、競技人口が増え、急速にレベルが上がる中、最後の大舞台に挑む。（取材・構成＝甲斐毅彦）杉本は８月下旬から配信サイトｎｏｔｅで自伝をつづり始めた。競技を始