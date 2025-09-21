◇F1第17戦アゼルバイジャンGP予選（2025年9月20日バクー市街地コース＝1周6.003キロ）レッドブルの角田裕毅が移籍後最高となる予選6番手を獲得した。計6度も赤旗が出る大荒れの展開の中、2戦続けて予選3回目（Q3）へ進出。1分42秒143をマークし、21日の決勝は3列目のグリッドを確保した。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分41秒117で2戦連続今季6度目、通算46度目のポールポジション（PP）を獲得した。