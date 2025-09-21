米アルファベットの子会社グーグルの看板＝2018年8月、北京（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は20日、米グーグルの親会社アルファベットが従業員に対し、ITなどの専門技能を持つ外国人労働者に米国での就労を認める入国査証（ビザ）「H―1B」を所持して米国外にいる場合は21日までに帰国するよう注意を促したと報じた。ビザ保持者に海外旅行を控え米国内にとどまるよう呼びかけた。メールで通知したという。