アメリカのトランプ政権は新たに導入を表明した専門技能を持つ外国人労働者向けの「H1-B」ビザの申請手数料10万ドルについて、新規の申請だけに適用されると表明しました。20日、ホワイトハウスの当局者が取材に対し明らかにしたもので、ビザの更新や、すでにビザを持っている人は支払う必要がないと説明しました。10万ドルの手数料について、ラトニック商務長官は19日、「毎年支払う必要がある」と話していて、説明を修正したかた