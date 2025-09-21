プロ野球パ・リーグは20日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは3位オリックスと対戦。初回から近藤健介選手と牧原大成選手のタイムリーで先制に成功します。しかし4回、先発・上沢直之投手が若月健矢選手の3ランを浴び逆転を許しました。5回には近藤選手に同点弾が生まれるも、9回には杉山一樹投手が3つの四死球を与えるなど乱調を見せ1アウト満塁のピンチ。ここで廣岡大志選手の勝ち越しタイムリーと杉本裕太郎選手の