バングラデシュ・ダッカの路上で待機するリキシャ＝2025年7月（共同）バングラデシュの首都ダッカではカラフルな装いのリキシャ（三輪自転車タクシー）が目を引く。運転手たちのアイデンティティーとも言えるのが背面に取り付けた「リキシャ・アート」。風景や動物、映画スターなどを描いた金属製プレートで、渋滞と喧噪の街にささやかな彩りを加えている。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）ダッカの旧市街にアトリエを