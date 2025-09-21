モデルで女優の嵐莉菜（21）村上愛花（25）らが20日、都内で「ViVi超ポジティブEXPO 2025 AUTUMN」に登場した。日本テレビ系「ちはやふる−めぐり−」に出演した嵐は、同タイトルの意味にちなみ「激しかった出来事」を問われ、2月の極寒の中で行われた撮影を挙げた。「愛花ちゃんと表紙をやらせていただいた時にすごく寒くて。（気温が）0度を下回るくらいの中、キャミ1枚のような服装で撮影しました」と苦闘した記憶を明かした。