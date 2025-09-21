プロ野球セ・リーグは20日、各地で3試合が行われました。2位浮上を狙う巨人は4位広島と対戦。2回には、岡本和真選手の2試合連続HRで先制に成功します。4回には中村奨成選手の同点ソロを浴びるも、直後に2アウト満塁のチャンスメイク。ここでリチャード選手の押し出し死球と浦田俊輔選手のタイムリーが生まれ、勝ち越しに成功し試合を制しました。この日、大勢投手は球団記録に並ぶ44ホールドをマークしました。岡田俊哉投手と祖父