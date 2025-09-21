フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。大井競馬場に足を運んだことを報告した。「ナチュラルハイを見に大井へ」と報告し、競馬場でのショットを投稿。ノースリーブのトップス姿や、競馬場での食事の様子などを公開した。続けて「3年前、現地観戦した新馬戦パドックでずっとヒヒーンって鳴いてた子で、そこから気になって応援していました東京記念3着新天地でがんばってほしいです!!!」と