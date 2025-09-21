東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で熱戦が繰り広げられている。第5日の17日に行われた男子200メートル予選で、ラストを流して準決勝進出を逃した米国選手がインスタグラムで「教訓を学んだ」とつづった。痛恨のラスト10メートルだった。17日の男子200メートル予選1組、ロバート・グレゴリーは直線に入り、準決勝進出ラインの3番手。ただ、内側の3、4レーンの1、2番手を見て確信したのか、ラスト10メー